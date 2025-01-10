ميقاتي بعد لقائه جوزاف عون بالقصر الجمهوري: ما في شي اسمو package بل اجراءات دستورية للاستشارات النيابية ونقدر كل الاراء السياسية والحكومة المقبلة يجب ان تكون قادرة على العطاء ويجب ان يكون هناك ورشة عمل كاملة لانقاذ البلد

ميقاتي بعد لقائه جوزاف عون بالقصر الجمهوري: نحن أمام مرحلة جديدة وسنسعى لضمان أن تكون الدولة موجودة على كل الأراضي اللبنانية

ميقاتي بعد لقائه جوزاف عون بالقصر الجمهوري: نحن أمام مرحلة جديدة وسنسعى لضمان أن تكون الدولة موجودة على كل الأراضي اللبنانية

ميقاتي بعد لقائه جوزاف عون بالقصر الجمهوري: تحدثنا عن التحديات الموجودة وخطاب القسم لوضع كل النقاط موضع التنفيذ اضافة الى الوضع في الجنوب وضرورة الانسحاب الكامل لاسرائيل ووقف كل الخروقات وطلب متابعتنا لتصريف الاعمال الى حين تاليف حكومة