ميقاتي بعد لقائه جوزاف عون بالقصر الجمهوري: نحن أمام مرحلة جديدة وسنسعى لضمان أن تكون الدولة موجودة على كل الأراضي اللبنانية

ميقاتي بعد لقائه جوزاف عون بالقصر الجمهوري: ما في شي اسمو package بل اجراءات دستورية للاستشارات النيابية ونقدر كل الاراء السياسية والحكومة المقبلة يجب ان تكون قادرة على العطاء ويجب ان يكون هناك ورشة عمل كاملة لانقاذ البلد

السابق