عقيص للـ LBCI: لم نتشاور بعد ككتلة بما خصّ اسم رئيس الحكومة المقبل

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عقيص للـ LBCI عن لقاء جعجع بجوزاف عون: كنا نريد التأكد من ان اتفاق وقف اطلاق النار يشمل جنوب وشمال الليطاني ومن يحق له حمل السلاح اذ كان يُهمّنا معرفة كيف يُفسّر الرئيس جوزاف عون اتفاق وقف اطلاق النار