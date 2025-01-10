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ميشال ضاهر للـLBCI: بحاجة لشخص خارج الطبقة السياسية وجوزاف عون قال لي لا اريد ان آتي مكبلاً على رئاسة الجمهورية واهنئه على ذلك

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2025-01-10 | 07:26
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ميشال ضاهر للـLBCI: بحاجة لشخص خارج الطبقة السياسية وجوزاف عون قال لي لا اريد ان آتي مكبلاً على رئاسة الجمهورية واهنئه على ذلك
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ميشال ضاهر للـLBCI: بحاجة لشخص خارج الطبقة السياسية وجوزاف عون قال لي لا اريد ان آتي مكبلاً على رئاسة الجمهورية واهنئه على ذلك

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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ميشال ضاهر للـLBCI: اريد شخصا لرئاسة الحكومة يتفاهم مع جوزاف عون ومن يرتاح له الاخير بالتعاطي سأسميه
ميشال ضاهر للـLBCI: نحن لدينا مزرعة وليس دولة وبالتالي اليوم نحن بحاجة لبناء مؤسسات وانا صوتت لجوزاف عون من دون مواربة وكنت سميته منذ ومن واتشكر الخارج لأنه وضعنا على السكة الصحيحة
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