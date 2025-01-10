ميشال ضاهر للـLBCI: بحاجة لشخص خارج الطبقة السياسية وجوزاف عون قال لي لا اريد ان آتي مكبلاً على رئاسة الجمهورية واهنئه على ذلك

ميشال ضاهر للـLBCI: اريد شخصا لرئاسة الحكومة يتفاهم مع جوزاف عون ومن يرتاح له الاخير بالتعاطي سأسميه

ميشال ضاهر للـLBCI: اريد شخصا لرئاسة الحكومة يتفاهم مع جوزاف عون ومن يرتاح له الاخير بالتعاطي سأسميه

ميشال ضاهر للـLBCI: نحن لدينا مزرعة وليس دولة وبالتالي اليوم نحن بحاجة لبناء مؤسسات وانا صوتت لجوزاف عون من دون مواربة وكنت سميته منذ ومن واتشكر الخارج لأنه وضعنا على السكة الصحيحة