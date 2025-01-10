وصول الرئيس القبرصي الى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون آتيا خصيصا من قبرص لتقديم التهنئة

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محافظ دمشق لـ"سانا": نتحمل كامل المسؤولية عما حدث في الجامع الأموي ونعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلاً