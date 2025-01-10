وزير الخارجية الايطالية: أتيت من دمشق حيث التقيت بالشرع ولاحظت وجود تغيير وأنا على يقين بأنه سيكون هناك وحدة في سوريا وبناء للاستقرار في الشرق الأوسط

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