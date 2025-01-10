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مسؤول كبير في إدارة بايدن يتوقع أن تكلف العقوبات الجديدة روسيا مليارات الدولارات شهريًا

آخر الأخبار
2025-01-10 | 10:42
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مسؤول كبير في إدارة بايدن يتوقع أن تكلف العقوبات الجديدة روسيا مليارات الدولارات شهريًا
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مسؤول كبير في إدارة بايدن يتوقع أن تكلف العقوبات الجديدة روسيا مليارات الدولارات شهريًا

 
 
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