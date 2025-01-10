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17
o
البقاع
5
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
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12
o
كسروان
18
o
متن
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o
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وصول الرئيس عون إلى الصرح البطريركي للقاء البطريرك الراعي
آخر الأخبار
2025-01-10 | 11:18
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وصول الرئيس عون إلى الصرح البطريركي للقاء البطريرك الراعي
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