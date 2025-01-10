أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نجاة عون صليبا للـLBCI: كان من الضروري ألا يمتد الفراغ الرئاسي إلى سنتين وأكثر وانتظام العمل المؤسساتي والسلطة التي حاصصت كل شيء لا تمثل الشعب
آخر الأخبار
2025-01-10 | 12:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نجاة عون صليبا للـLBCI: كان من الضروري ألا يمتد الفراغ الرئاسي إلى سنتين وأكثر وانتظام العمل المؤسساتي والسلطة التي حاصصت كل شيء لا تمثل الشعب
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
صليبا
للـLBCI:
الضروري
الفراغ
الرئاسي
سنتين
وأكثر
وانتظام
العمل
المؤسساتي
والسلطة
حاصصت
الشعب
التالي
ارتفاع أسعار الغذاء (الاخبار)
اسرار الصحف المحلية 10-01-2025
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:11
ياسين للـLBCI: يمكنني طرح إسم نواف سلام أو ابراهيم منيمنة لرئاسة الحكومة
أخبار لبنان
16:11
ياسين للـLBCI: يمكنني طرح إسم نواف سلام أو ابراهيم منيمنة لرئاسة الحكومة
0
أخبار لبنان
16:04
الموسوي للـLBCI: نحن أمام مرحلة جديدة ونقارب الأمور بروح إيجابية
أخبار لبنان
16:04
الموسوي للـLBCI: نحن أمام مرحلة جديدة ونقارب الأمور بروح إيجابية
0
آخر الأخبار
15:49
ياسين للـLBCI: سمعت أن الرئيس ميقاتي "بدو يرتاح" ولم نر خلال السنوات الـ4 الماضية أي إصلاحات وشهدنا الكثير من الخروقات الدستورية ونريد بناء دولة وأن تكون الجمهورية الثالثة مختلفة عن الماضي
آخر الأخبار
15:49
ياسين للـLBCI: سمعت أن الرئيس ميقاتي "بدو يرتاح" ولم نر خلال السنوات الـ4 الماضية أي إصلاحات وشهدنا الكثير من الخروقات الدستورية ونريد بناء دولة وأن تكون الجمهورية الثالثة مختلفة عن الماضي
0
آخر الأخبار
15:47
ياسين للـLBCI: الأمل دخل إلى قلوب الناس والعمل لا يكتمل بأدوات الماضي
آخر الأخبار
15:47
ياسين للـLBCI: الأمل دخل إلى قلوب الناس والعمل لا يكتمل بأدوات الماضي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:49
ياسين للـLBCI: سمعت أن الرئيس ميقاتي "بدو يرتاح" ولم نر خلال السنوات الـ4 الماضية أي إصلاحات وشهدنا الكثير من الخروقات الدستورية ونريد بناء دولة وأن تكون الجمهورية الثالثة مختلفة عن الماضي
آخر الأخبار
15:49
ياسين للـLBCI: سمعت أن الرئيس ميقاتي "بدو يرتاح" ولم نر خلال السنوات الـ4 الماضية أي إصلاحات وشهدنا الكثير من الخروقات الدستورية ونريد بناء دولة وأن تكون الجمهورية الثالثة مختلفة عن الماضي
0
آخر الأخبار
15:47
ياسين للـLBCI: الأمل دخل إلى قلوب الناس والعمل لا يكتمل بأدوات الماضي
آخر الأخبار
15:47
ياسين للـLBCI: الأمل دخل إلى قلوب الناس والعمل لا يكتمل بأدوات الماضي
0
آخر الأخبار
15:47
ياسين للـLBCI: أنا شخصيًا يمكنني طرح إسم كنواف سلام أو ابراهيم منيمنة لكننا كتكل لم نطرح إسمًا لأننا مستمرين في التشاورات
آخر الأخبار
15:47
ياسين للـLBCI: أنا شخصيًا يمكنني طرح إسم كنواف سلام أو ابراهيم منيمنة لكننا كتكل لم نطرح إسمًا لأننا مستمرين في التشاورات
0
آخر الأخبار
15:41
ياسين ياسين للـLBCI: من الطبيعي أن ننسق مع كل الكتل ونحن مجموعة من 6 نواب ننسق مع بعضنا منذ فترة طويلة ونستكمل المشاورات غدًا
آخر الأخبار
15:41
ياسين ياسين للـLBCI: من الطبيعي أن ننسق مع كل الكتل ونحن مجموعة من 6 نواب ننسق مع بعضنا منذ فترة طويلة ونستكمل المشاورات غدًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-01-07
بعد 27 عامًا من الزواج... نجم شهير يؤكد علاقته الرومانسية الجديدة في موعد غرامي (صور)
فنّ
2025-01-07
بعد 27 عامًا من الزواج... نجم شهير يؤكد علاقته الرومانسية الجديدة في موعد غرامي (صور)
0
اخبار البرامج
2025-01-05
"سنة جميلة واستثنائية"... توقعات ايجابية من ماغي فرح لبرج الجوزاء في سنة 2025: اليكم التفاصيل
اخبار البرامج
2025-01-05
"سنة جميلة واستثنائية"... توقعات ايجابية من ماغي فرح لبرج الجوزاء في سنة 2025: اليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
2025-01-05
وفاة رئيس الوزراء اليوناني الأسبق سيميتيس عن عمر ناهز 88 عاما
أخبار دولية
2025-01-05
وفاة رئيس الوزراء اليوناني الأسبق سيميتيس عن عمر ناهز 88 عاما
0
حال الطقس
01:30
منخفض جوي ضعيف...
حال الطقس
01:30
منخفض جوي ضعيف...
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:57
هادي حبيب يسجل للبنان تاريخ جديد في التنس... وطريقه الناجح في بطولة استراليا لم تنته بعد
رياضة
13:57
هادي حبيب يسجل للبنان تاريخ جديد في التنس... وطريقه الناجح في بطولة استراليا لم تنته بعد
0
أخبار دولية
13:52
التغير المناخي بطل الحرائق في كاليفورنيا
أخبار دولية
13:52
التغير المناخي بطل الحرائق في كاليفورنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جناح جديد في متحف بيروت الوطني نشاطات فنية ثقافية وإجتماعية ومطعم
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جناح جديد في متحف بيروت الوطني نشاطات فنية ثقافية وإجتماعية ومطعم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مديرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العالم تجول في لبنان: نعمل لضمان عودة آمنة للمتضررين في الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مديرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العالم تجول في لبنان: نعمل لضمان عودة آمنة للمتضررين في الحرب
0
أمن وقضاء
13:34
الجيش الإسرائيلي يماطل بالإنسحاب من نقاط مختلفة في الجنوب
أمن وقضاء
13:34
الجيش الإسرائيلي يماطل بالإنسحاب من نقاط مختلفة في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بعد انتخاب الرئيس... هذا هو مصير سعر الصرف
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بعد انتخاب الرئيس... هذا هو مصير سعر الصرف
0
أخبار دولية
13:30
العيون السياسية الإسرائيلية وفوهات مدفعيات الجيش تحدق نحو الأراضي السورية
أخبار دولية
13:30
العيون السياسية الإسرائيلية وفوهات مدفعيات الجيش تحدق نحو الأراضي السورية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الاقتصاد اللبناني: من بشارة الخوري إلى سليمان فرنجية… حقبة ما قبل الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الاقتصاد اللبناني: من بشارة الخوري إلى سليمان فرنجية… حقبة ما قبل الحرب
0
أخبار دولية
13:28
تفاصيل الضربات الإسرائيلية على مواقع في اليمن
أخبار دولية
13:28
تفاصيل الضربات الإسرائيلية على مواقع في اليمن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
05:25
الجيش الإسرائيلي يعمل على ضمان تموضعه... اليكم تفاصيل الـ "وجود العملياتي"
أخبار دولية
05:25
الجيش الإسرائيلي يعمل على ضمان تموضعه... اليكم تفاصيل الـ "وجود العملياتي"
2
آخر الأخبار
05:17
الرئيس السابق ميشال عون بعد لقائه الرئيس الجديد جوزاف عون: من الطبيعي ان نأتي لنبارك له ونتمنى النجاح له في هذه الفترة الصعبة
آخر الأخبار
05:17
الرئيس السابق ميشال عون بعد لقائه الرئيس الجديد جوزاف عون: من الطبيعي ان نأتي لنبارك له ونتمنى النجاح له في هذه الفترة الصعبة
3
خبر عاجل
09:51
مركز طوارئ الصحة: شهيدان وجريحان في حصيلة أولية للغارة على طيردبا
خبر عاجل
09:51
مركز طوارئ الصحة: شهيدان وجريحان في حصيلة أولية للغارة على طيردبا
4
خبر عاجل
09:08
الاستشارات النيابية الاثنين المقبل
خبر عاجل
09:08
الاستشارات النيابية الاثنين المقبل
5
آخر الأخبار
03:19
ميقاتي بعد لقائه جوزاف عون بالقصر الجمهوري: ما في شي اسمو package بل اجراءات دستورية للاستشارات النيابية ونقدر كل الاراء السياسية والحكومة المقبلة يجب ان تكون قادرة على العطاء ويجب ان يكون هناك ورشة عمل كاملة لانقاذ البلد
آخر الأخبار
03:19
ميقاتي بعد لقائه جوزاف عون بالقصر الجمهوري: ما في شي اسمو package بل اجراءات دستورية للاستشارات النيابية ونقدر كل الاراء السياسية والحكومة المقبلة يجب ان تكون قادرة على العطاء ويجب ان يكون هناك ورشة عمل كاملة لانقاذ البلد
6
خبر عاجل
05:19
مصادر في وزارة الخارجية للـLBCI: الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب يتوجهان يوم السبت الى سوريا للقاء احمد الشرع ووزير الخارجية السوري
خبر عاجل
05:19
مصادر في وزارة الخارجية للـLBCI: الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب يتوجهان يوم السبت الى سوريا للقاء احمد الشرع ووزير الخارجية السوري
7
خبر عاجل
04:40
مصدر لبناني لرويترز: رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي يلتقي بقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في دمشق غدا
خبر عاجل
04:40
مصدر لبناني لرويترز: رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي يلتقي بقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في دمشق غدا
8
خبر عاجل
05:03
الرئيس السابق ميشال عون في قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون
خبر عاجل
05:03
الرئيس السابق ميشال عون في قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More