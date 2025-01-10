نجاة عون صليبا للـLBCI: كان من الضروري ألا يمتد الفراغ الرئاسي إلى سنتين وأكثر وانتظام العمل المؤسساتي والسلطة التي حاصصت كل شيء لا تمثل الشعب

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