كرم للـLBCI: القوات اللبنانية ستكون ممثلة بشكل ثقيل في الحكومة المقبلة وسنسعى الى حل مشاكل اساسية في حياة المواطنين

عقيص للـLBCI: نتمنى على الرئيس عون أن يكون البيان الوزاري بنفس سقف خطاب القسم

عقيص للـLBCI: نتمنى على الرئيس عون أن يكون البيان الوزاري بنفس سقف خطاب القسم

عقيص للـLBCI: لا نريد أن يتمّ عزل رئيس الجمهورية عن مكوّن معيّن في البلد ونضع ثقتنا بالرئيس وبتعاطيه مع الجميع