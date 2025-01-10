كرم للـLBCI: علينا استغلال الدعم والعطف العربي وسياسات "الساحة" انتهت ونحن في فترة تحول نحو ان نكون دولة كاملة السيادة

الجيش: ستقوم وحدة من الجيش ما بين الساعة 10.00 والساعة 17.00بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي في حقل القليعة – مرجعيون

الجيش: ستقوم وحدة من الجيش ما بين الساعة 10.00 والساعة 17.00بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي في حقل القليعة – مرجعيون

عقيص للـLBCI: على الرئيس عون أن يكون مترفعًا عن الحسابات الضيقة وأن يكون قراره نابعًا من المصلحة العامّة