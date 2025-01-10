الموسوي للـLBCI: خطاب الرئيس جوزيف عون خطاب إعلان نوايا ونحن أمام مرحلة جديدة ونقارب الأمور بروح إيجابية

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ميقاتي بعد لقائه جوزاف عون بالقصر الجمهوري: تحدثنا عن التحديات الموجودة وخطاب القسم لوضع كل النقاط موضع التنفيذ اضافة الى الوضع في الجنوب وضرورة الانسحاب الكامل لاسرائيل ووقف كل الخروقات وطلب متابعتنا لتصريف الاعمال الى حين تاليف حكومة