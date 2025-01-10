ياسين ياسين للـLBCI: من الطبيعي أن ننسق مع كل الكتل ونحن مجموعة من 6 نواب ننسق مع بعضنا منذ فترة طويلة ونستكمل المشاورات غدًا

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