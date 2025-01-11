وصول مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد من مفتيي المناطق ومسؤولين في دار الفتوى الى قصر بعبدا لتهنئة الرئيس عون بانتخابه رئيسا للجمهورية

توقيف أحد المتورّطَين بعملية إحراق شجرة الميلاد في صيدا

توقيف أحد المتورّطَين بعملية إحراق شجرة الميلاد في صيدا

خواجة للـ LBCI: تأخير التصويت في الجلسة الانتخابية كان لتثبيت لن هناك من لا يقبل بالإملاء