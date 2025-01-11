خواجة للـ LBCI: من غير المقبول تهميش أي فئة ونحن خلف الدولة اللبنانية والجيش اللبناني ونحن مع تطبيق القرار 1701 بالمطلق

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خواجة للـ LBCI: هناك سلاح مقاومة منصوص في كل البيانات الوزارية وهو ليس عبثياً ومن الطبيعي ان يدعو رئيس الجمهورية الجديد الى حوار بشأن مناقشة الاستراتيجية الدفاعية ولن يكون أي أمر الا بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وما يعزز الوحدة الوطنية