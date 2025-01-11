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بيروت
17
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
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خواجة للـ LBCI: من غير المقبول تهميش أي فئة ونحن خلف الدولة اللبنانية والجيش اللبناني ونحن مع تطبيق القرار 1701 بالمطلق
آخر الأخبار
2025-01-11 | 03:16
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خواجة للـ LBCI: من غير المقبول تهميش أي فئة ونحن خلف الدولة اللبنانية والجيش اللبناني ونحن مع تطبيق القرار 1701 بالمطلق
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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