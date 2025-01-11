خواجة للـ LBCI: هناك سلاح مقاومة منصوص في كل البيانات الوزارية وهو ليس عبثياً ومن الطبيعي ان يدعو رئيس الجمهورية الجديد الى حوار بشأن مناقشة الاستراتيجية الدفاعية ولن يكون أي أمر الا بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وما يعزز الوحدة الوطنية

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خواجة للـ LBCI: بلا ما نبلش نفجرلو الغام للرئيس ونستعجل بالنهاية سيكون هناك نقاش للاستراتيجية الدفاعية لأن لن اتنازل عن عنصر قوة امام اسرائيل من دون ضمانات ولدينا من الازمات ما يكفي خلينا نشوف الكهرباء والاموال