خواجة للـ LBCI: حصرية السلاح الذي تحدث عنها الرئيس تعني ايضاً السلاح المتفلت "وما بحكم ع الناس اللي صفقت وما صفقت خلال الجلسة"

الجيش اللبناني: ستقوم وحدة من الجيش ما بين الساعة 10.00 والساعة 18.00 بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل اليابسة – راشيا وطيردبا - صور

الجيش اللبناني: ستقوم وحدة من الجيش ما بين الساعة 10.00 والساعة 18.00 بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل اليابسة – راشيا وطيردبا - صور

خواجة للـ LBCI: بلا ما نبلش نفجرلو الغام للرئيس ونستعجل بالنهاية سيكون هناك نقاش للاستراتيجية الدفاعية لأن لن اتنازل عن عنصر قوة امام اسرائيل من دون ضمانات ولدينا من الازمات ما يكفي خلينا نشوف الكهرباء والاموال