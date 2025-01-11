المفتي دريان من القصر الجمهوري: ابدينا تقديرنا لخطاب القسم واكدنا على ضرورة تنفيذ مضامينه ولمسنا من الرئيس ارادة قوية على التنفيذ واكدنا ايضا اننا كمكون لبناني اساسي في هذا البلد لن نكون الا تحت سقف الدولة اللبنانية القوية والعادلة والتوازن والتوافق

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