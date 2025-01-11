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المفتي دريان من القصر الجمهوري: اتمنى بأن يكون عهد الرئيس عهدا ميموناً ويطوي صفحة الالام التي عانى منها لبنان وان نبدأ بالتفكير بمنطق الدولة التي تحتضن الجميع بالعدالة والقانون وضرورة التمسك بالدستور واتفاق الطائف

آخر الأخبار
2025-01-11 | 03:38
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المفتي دريان من القصر الجمهوري: اتمنى بأن يكون عهد الرئيس عهدا ميموناً ويطوي صفحة الالام التي عانى منها لبنان وان نبدأ بالتفكير بمنطق الدولة التي تحتضن الجميع بالعدالة والقانون وضرورة التمسك بالدستور واتفاق الطائف
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المفتي دريان من القصر الجمهوري: اتمنى بأن يكون عهد الرئيس عهدا ميموناً ويطوي صفحة الالام التي عانى منها لبنان وان نبدأ بالتفكير بمنطق الدولة التي تحتضن الجميع بالعدالة والقانون وضرورة التمسك بالدستور واتفاق الطائف

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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المفتي دريان من القصر الجمهوري: على النواب ان يقوموا بواجبهم الدستوري بتسمية من هو اصلح لتولي مسألة تشكيل الحكومة الجديدة والاسماء المطروحة كلها جيدة لكن التمييز بينها يعود للنواب وانتظر منهم ان يختاروا شخصية تقود البلاد في هذه المرحلة الجديدة
المفتي دريان من القصر الجمهوري: ابدينا تقديرنا لخطاب القسم واكدنا على ضرورة تنفيذ مضامينه ولمسنا من الرئيس ارادة قوية على التنفيذ واكدنا ايضا اننا كمكون لبناني اساسي في هذا البلد لن نكون الا تحت سقف الدولة اللبنانية القوية والعادلة والتوازن والتوافق
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