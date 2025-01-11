خواجة للـ LBCI بشأن الانفتاح على الادارة السورية الجديدة: الامر غير مطروح علينا وعندما يتم طرحه علينا يُبنى على الشيء مقتضاه

خواجة للـ LBCI: لم نتفق بعد على تسمية رئيس الحكومة وسنجتمع الاثنين لنقرر

خواجة للـ LBCI: لم نتفق بعد على تسمية رئيس الحكومة وسنجتمع الاثنين لنقرر

دريان من القصر الجمهوري: على النواب ان يقوموا بتسمية من هو اصلح لتولي مسألة تشكيل الحكومة الجديدة