الوكالة الوطنية: خلوة تعقد في هذه الاثناء بين ميقاتي والشرع

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ميقاتي بعد لقائه الشرع: لبنان يحتضن عدداً كبيراً من الاخوة السوريين وبات ملحاً لمصلحة البلدين معالجة هذا الملف سريعاً وعودة النازحين الى سوريا التي بدأت تستعيد عافيتها