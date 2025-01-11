الشرع: نحن ندعم الاستقرار وسيكون هناك علاقات استراتيجية طويلة الأمد بيننا وبين لبنان تبنى على قواعد سليمة

ميقاتي: ترسيم الحدود وعودة النازحين على سلم الاولويات... الشرع: سنقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان

ميقاتي: ترسيم الحدود وعودة النازحين على سلم الاولويات... الشرع: سنقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان

الشرع: سوريا ستقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان ونسعى لعلاقات إيجابية وبحثنا في المسائل العالقة على الحدود وعن المصارف والأموال السورية العالقة فيها