أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: وصلنا إلى مرحلة متقدمة في جميع بنود صفقة الرهائن والمحادثات غدا في الدوحة مهمة وستظهر ما إذا كانت حماس تريد التوصل إلى اتفاق

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