أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: وصلنا إلى مرحلة متقدمة في جميع بنود صفقة الرهائن والمحادثات غدا في الدوحة مهمة وستظهر ما إذا كانت حماس تريد التوصل إلى اتفاق
آخر الأخبار
2025-01-11 | 13:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: وصلنا إلى مرحلة متقدمة في جميع بنود صفقة الرهائن والمحادثات غدا في الدوحة مهمة وستظهر ما إذا كانت حماس تريد التوصل إلى اتفاق
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مسؤول
إسرائيلي:
وصلنا
مرحلة
متقدمة
الرهائن
والمحادثات
الدوحة
وستظهر
التوصل
اتفاق
التالي
رئيس الجمهورية يركز على اولوية تشكيل الحكومة ومستمر بمتابعة الوضع في الجنوب (اللواء)
توجه رئاسي لتشكيل الحكومة بوتيرة سريعة... وهذه تفاصيل شكلها وحجمها (الجمهورية)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:30
اليكم آخر مستجدات مفاوضات وقف الحرب في غزة
أخبار دولية
16:30
اليكم آخر مستجدات مفاوضات وقف الحرب في غزة
0
منوعات
16:14
عاش في عزلة على جزيرة لأكثر من 30 عامًا... وفاة رجل إيطالي بعد عودته إلى الحياة المدنية!
منوعات
16:14
عاش في عزلة على جزيرة لأكثر من 30 عامًا... وفاة رجل إيطالي بعد عودته إلى الحياة المدنية!
0
فنّ
15:46
باريس هيلتون تفقد منزلها في حريق "كينيث" المدمر... ومشاهد توثق الفاجعة (فيديو)
فنّ
15:46
باريس هيلتون تفقد منزلها في حريق "كينيث" المدمر... ومشاهد توثق الفاجعة (فيديو)
0
أخبار دولية
15:28
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة من عناصره في شمال قطاع غزة
أخبار دولية
15:28
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة من عناصره في شمال قطاع غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:14
عاش في عزلة على جزيرة لأكثر من 30 عامًا... وفاة رجل إيطالي بعد عودته إلى الحياة المدنية!
منوعات
16:14
عاش في عزلة على جزيرة لأكثر من 30 عامًا... وفاة رجل إيطالي بعد عودته إلى الحياة المدنية!
0
فنّ
15:46
باريس هيلتون تفقد منزلها في حريق "كينيث" المدمر... ومشاهد توثق الفاجعة (فيديو)
فنّ
15:46
باريس هيلتون تفقد منزلها في حريق "كينيث" المدمر... ومشاهد توثق الفاجعة (فيديو)
0
منوعات
15:14
مالك مكتبي ينشر فيديو مؤثر: "رزقت بطفل وأسميته مالك"... وهذه هي القصة! (فيديو)
منوعات
15:14
مالك مكتبي ينشر فيديو مؤثر: "رزقت بطفل وأسميته مالك"... وهذه هي القصة! (فيديو)
0
منوعات
14:57
مضيفة طيران سابقة تصدم متابعيها: "تجنبوا استهلاك هذه المشروبات على متن الطائرة" (فيديو)
منوعات
14:57
مضيفة طيران سابقة تصدم متابعيها: "تجنبوا استهلاك هذه المشروبات على متن الطائرة" (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:45
البابا يصلي من أجل ضحايا حرائق غابات كاليفورنيا والمنقذين
أخبار دولية
06:45
البابا يصلي من أجل ضحايا حرائق غابات كاليفورنيا والمنقذين
0
أخبار دولية
11:21
زوجة أحد الأسرى في غزة توجه رسالة الى حماس
أخبار دولية
11:21
زوجة أحد الأسرى في غزة توجه رسالة الى حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بين التقدم والمراوحة... هذه آخر مستجدات المفاوضات بين حماس وتل أبيب
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بين التقدم والمراوحة... هذه آخر مستجدات المفاوضات بين حماس وتل أبيب
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-10
قصر بعبدا يستعيد زخمه والرئيس السابق يكسر الجليد مع الرئيس الجديد
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-10
قصر بعبدا يستعيد زخمه والرئيس السابق يكسر الجليد مع الرئيس الجديد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:30
اليكم آخر مستجدات مفاوضات وقف الحرب في غزة
أخبار دولية
16:30
اليكم آخر مستجدات مفاوضات وقف الحرب في غزة
0
أخبار دولية
15:24
بربرا ليف تحذر من خطر إعادة تسلل حزب الله وإيران إلى سوريا
أخبار دولية
15:24
بربرا ليف تحذر من خطر إعادة تسلل حزب الله وإيران إلى سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خسائر بنحو 20 مليار دولار في قطاع التأمين وسط أضرار حرائق لوس أنجلوس
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خسائر بنحو 20 مليار دولار في قطاع التأمين وسط أضرار حرائق لوس أنجلوس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هذه أبرز الاصلاحات الإقتصادية المطلوبة من العهد الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هذه أبرز الاصلاحات الإقتصادية المطلوبة من العهد الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
التهريب على الحدود الشمالية مع سوريا: "خلونا نستفيد"
تقارير نشرة الاخبار
13:28
التهريب على الحدود الشمالية مع سوريا: "خلونا نستفيد"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بين التقدم والمراوحة... هذه آخر مستجدات المفاوضات بين حماس وتل أبيب
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بين التقدم والمراوحة... هذه آخر مستجدات المفاوضات بين حماس وتل أبيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الدمار يفوق الخيال في راميا وطير حرفا... والجيش اللبناني يسترد 30% من الأراضي المحتلة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الدمار يفوق الخيال في راميا وطير حرفا... والجيش اللبناني يسترد 30% من الأراضي المحتلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ميقاتي في سوريا... وهذا ما قاله أحمد الشرع للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ميقاتي في سوريا... وهذا ما قاله أحمد الشرع للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الإقتصاد اللبناني بين الطموحات والإخفاقات من سركيس إلى عون
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الإقتصاد اللبناني بين الطموحات والإخفاقات من سركيس إلى عون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:13
استشارات التكليف... إليكم توجهات النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:13
استشارات التكليف... إليكم توجهات النواب
2
فنّ
05:15
عبد المنعم عمايري يتعرّض للضرب في سوريا أمام ابنته... والأخيرة ترفع الصوت: "بلد حرة؟!" (صور)
فنّ
05:15
عبد المنعم عمايري يتعرّض للضرب في سوريا أمام ابنته... والأخيرة ترفع الصوت: "بلد حرة؟!" (صور)
3
حال الطقس
01:46
منخفض جوي يؤثر على لبنان حتى الغد... والاستقرار يعود ويستمر حتى هذا التاريخ
حال الطقس
01:46
منخفض جوي يؤثر على لبنان حتى الغد... والاستقرار يعود ويستمر حتى هذا التاريخ
4
خبر عاجل
12:39
منيمنة: أعلن استعدادي لتولي المسؤولية في موقع رئاسة الحكومة
خبر عاجل
12:39
منيمنة: أعلن استعدادي لتولي المسؤولية في موقع رئاسة الحكومة
5
أخبار دولية
05:13
المخابرات السورية تقول إنها أحبطت محاولة من تنظيم الدولة الإسلامية لاستهداف مقام السيدة زينب في دمشق (صور)
أخبار دولية
05:13
المخابرات السورية تقول إنها أحبطت محاولة من تنظيم الدولة الإسلامية لاستهداف مقام السيدة زينب في دمشق (صور)
6
أخبار لبنان
05:24
الرئيس جوزاف عون سيزور السعودية تلبية لدعوة من ولي العهد: المملكة ستكون اول مقصد في الزيارات الخارجية
أخبار لبنان
05:24
الرئيس جوزاف عون سيزور السعودية تلبية لدعوة من ولي العهد: المملكة ستكون اول مقصد في الزيارات الخارجية
7
خبر عاجل
07:23
الشرع: سوريا ستقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان ونسعى لعلاقات إيجابية وبحثنا في المسائل العالقة على الحدود وعن المصارف والأموال السورية العالقة فيها
خبر عاجل
07:23
الشرع: سوريا ستقف على مسافة واحدة من الجميع في لبنان ونسعى لعلاقات إيجابية وبحثنا في المسائل العالقة على الحدود وعن المصارف والأموال السورية العالقة فيها
8
خبر عاجل
15:01
نواب قوى المعارضة: قررنا دعم ترشيح مخزومي وتزكيته في الاستشارات النيابية
خبر عاجل
15:01
نواب قوى المعارضة: قررنا دعم ترشيح مخزومي وتزكيته في الاستشارات النيابية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More