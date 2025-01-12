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19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
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o
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16
o
كسروان
19
o
متن
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إحصاءات غرفة التحكم: ٤ جرحى في ٤ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
2025-01-12 | 00:46
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إحصاءات غرفة التحكم: ٤ جرحى في ٤ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
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