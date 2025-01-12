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سي إن إن عن مسؤول إسرائيليّ: إرسال رئيس الموساد للدوحة يؤكد تقدم المفاوضات والضغوط على الحكومة الإسرائيلية

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2025-01-12 | 02:04
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سي إن إن عن مسؤول إسرائيليّ: إرسال رئيس الموساد للدوحة يؤكد تقدم المفاوضات والضغوط على الحكومة الإسرائيلية
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سي إن إن عن مسؤول إسرائيليّ: إرسال رئيس الموساد للدوحة يؤكد تقدم المفاوضات والضغوط على الحكومة الإسرائيلية

 
 
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