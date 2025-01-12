منيمنة للـLBCI: ترشحنا ضروري وهناك قنوات مفتوحة مع المعارضة ونحن على استعداد للوصول الى حل مهم ومنفتحون على الخيارات كلها

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ابراهيم منيمنة للـLBCI: بعد وصول العماد جوزاف عون الى رئاسة الجمهورية وخطاب القسم كان من الضروري وضع تصور لدور رئاسة الحكومة في هذه المرحلة والتي يجب أن تكون متماهية مع خطاب القسم