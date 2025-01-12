منيمنة للـLBCI: تواصلت مع النواب الـ5 زملائي وهم معنا ولم يعلن الجميع خياراته ونعتبر أن هذه المعركة ضرورية

منيمنة للـLBCI: الاتصالات قائمة ومكثفة وتحتاج لبعض الوقت وموقفنا من ترشحي ثابت وهناك ترقب لمواقف باقي الكتل

منيمنة للـLBCI: الاتصالات قائمة ومكثفة وتحتاج لبعض الوقت وموقفنا من ترشحي ثابت وهناك ترقب لمواقف باقي الكتل

ابراهيم منيمنة للـLBCI: بعد وصول العماد جوزاف عون الى رئاسة الجمهورية وخطاب القسم كان من الضروري وضع تصور لدور رئاسة الحكومة في هذه المرحلة والتي يجب أن تكون متماهية مع خطاب القسم