النائب قاسم هاشم للـLBCI: الظروف تستوجب مسارًا لترجمة خطاب الرئيس

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هاشم للـLBCI: علينا أن نكون واقعيين في هذه المرحلة وعلى الكتل الاستعجال في بدء تنفيذ مسار الحكومة المقبلة وعلينا الأخذ بعين الاعتبار التركيبة اللبنانية