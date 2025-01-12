هاشم للـLBCI: كان لا بد من البحث مع الرئيس عون عن المرحلة المقبلة وطريقة التعاطي معها

قاسم هاشم للـLBCI: توجهنا الحالي هو اختيار اسم ميقاتي وذلك انطلاقا من العناوين التي أطلقها فخامة الرئيس ولا بد من وجود مسار لترجمة خطابه

قاسم هاشم للـLBCI: توجهنا الحالي هو اختيار اسم ميقاتي وذلك انطلاقا من العناوين التي أطلقها فخامة الرئيس ولا بد من وجود مسار لترجمة خطابه

هاشم للـLBCI: علينا أن نكون واقعيين في هذه المرحلة وعلى الكتل الاستعجال في بدء تنفيذ مسار الحكومة المقبلة وعلينا الأخذ بعين الاعتبار التركيبة اللبنانية