هاشم للـLBCI: جوهر التواصل مع الرئيس عون أو الجهات الراعية هو انسحاب الجيش الإسرائيليّ في الوقت المتفق عليه من الأراضي اللبنانية كلها

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صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع في 7 تشرين الأول 2023 إلى 46565 وزيادة عدد المصابين إلى 109660