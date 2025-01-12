وزيرة الخارجية: ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو إضافية لسوريا لتوفير مواد غذائية وملاجئ طارئة ورعاية طبية

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الراعي في عظة الأحد: نشكر الله على استجابة صلوات اللبنانيّين فألهم السادة النواب على انتخاب رئيس للجمهوريّة بشخص العماد جوزاف عون الذي يكسب ثقة اللبنانيّين في لبنان والخارج وثقة الدول الصديقة