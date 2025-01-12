الراعي: خطاب القسم لقي استحسانًا عارمًا لما فيه من وعود وعهود تجيب على واقع الحياة في لبنان فقدّم رؤية وطنيّة جديدة وشدّد على تغيير الإداء السياسيّ وتعزيز دولة القانون

البطريرك ميناسيان: ندعو المسؤولين ان يتمسكوا بارادة واحدة على كل النقاط التي وردت بخطاب القسم للرئيس المنتخب

البطريرك ميناسيان: ندعو المسؤولين ان يتمسكوا بارادة واحدة على كل النقاط التي وردت بخطاب القسم للرئيس المنتخب

الراعي في عظة الأحد: نشكر الله على استجابة صلوات اللبنانيّين فألهم السادة النواب على انتخاب رئيس للجمهوريّة بشخص العماد جوزاف عون الذي يكسب ثقة اللبنانيّين في لبنان والخارج وثقة الدول الصديقة