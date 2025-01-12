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o
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o
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o
متن
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بو حبيب بعد إنتهاء إجتماع الرياض الوزاري بشأن سوريا: لبنان وسوريا بحاجة لخطة عربية مشتركة كخطة مارشال لنهوضهما تشمل أيضا القيام بإصلاحات بنيوية شاملة تؤدي للتكامل مع محيطنا
آخر الأخبار
2025-01-12 | 08:52
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بو حبيب بعد إنتهاء إجتماع الرياض الوزاري بشأن سوريا: لبنان وسوريا بحاجة لخطة عربية مشتركة كخطة مارشال لنهوضهما تشمل أيضا القيام بإصلاحات بنيوية شاملة تؤدي للتكامل مع محيطنا
*
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