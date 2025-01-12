فريد هيكل الخازن بعد اجتماع للتكتل الوطني المستقل: ما قبل الخميس يختلف عمّا بعد الخميس بمواقفنا السياسية وبخطابنا السياسي وبتموضعنا السياسي ككتلة نيابية ونحن الى جانب رئيس الجمهورية

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