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o
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o
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o
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وزير الخارجية الإسرائيلي: ناقشت مع وزير خارجية بريطانيا قضايا سوريا ولبنان والتهديد الإيراني
آخر الأخبار
2025-01-12 | 17:17
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وزير الخارجية الإسرائيلي: ناقشت مع وزير خارجية بريطانيا قضايا سوريا ولبنان والتهديد الإيراني
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