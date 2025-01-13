موسى للـLBCI: هناك أولويات عديدة يحتاج إليها الناس كالنهوض الاقتصاديّ وتداعيات الحرب الاسرائيلية على لبنان ووقف الاعتداءات كما تحديث الإدارة وهذا أمر مهم جدًا كما تعبئة الشواغر بما هو مناسب

موسى للـLBCI: الأمور الموجودة في الساحة اللبنانية تراكمت ولم تُحل ومن المفترض أن يكون هناك في المرحلة المقبلة فريق عمل يواكب المُناخ الجديد ويتصدّى لهذه الملفات وأن يكون هناك شبه اجماع للموافقة على الحكومة بهدف إنجاز هذه الملفات

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