إحصاءات غرفة التحكم المروري: 4 قتلى و6 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

موسى للـLBCI: هناك أولويات عديدة يحتاج إليها الناس كالنهوض الاقتصاديّ وتداعيات الحرب الاسرائيلية على لبنان ووقف الاعتداءات كما تحديث الإدارة وهذا أمر مهم جدًا كما تعبئة الشواغر بما هو مناسب

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