غياث يزبك للـLBCI: نحن في صلب المعارضة ولنعتبر أن لا وجود لمعارضة وموالاة بعد الآن بل ناس يجتمعون مع بعضهم لإخراج لبنان من الذي هو فيه وانتخاب الرئيس جوزيف عون إنجاز لكنه ناقص إن لم يواكب برئيس حكومة

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