يزبك للـLBCI: نحن ضد حكومة إئتلافية والقوات تريد حكومة متجانسة

يزبك للـLBCI: نحترم الديمقراطية وعلينا أن تكون حكومة متجانسة وأن يفرض رئيس الحكومة كلمته فيها وأن تحقق متطلبات اللبنانيين

يزبك للـLBCI: نحترم الديمقراطية وعلينا أن تكون حكومة متجانسة وأن يفرض رئيس الحكومة كلمته فيها وأن تحقق متطلبات اللبنانيين

عطية للـLBCI: لم نقرر بعد تسمية ميقاتي لكن هذا هو الاتجاه