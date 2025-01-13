أدرعي: اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن

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النائب الياس بوصعب من قصر بعبدا: فرحون بإعادة الحياة إلى القصر الجمهوريّ ونتمنى أن تكون بداية خير على اللبنانيين والرئيس عون أكّد لي انفتاح الدول كلها على لبنان وأبلغني أنّ الامارات ستفتح سفارتها