النائب الياس بوصعب من قصر بعبدا: فرحون بإعادة الحياة إلى القصر الجمهوريّ ونتمنى أن تكون بداية خير على اللبنانيين والرئيس عون أكّد لي انفتاح الدول كلها على لبنان وأبلغني أنّ الامارات ستفتح سفارتها

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بوصعب من قصر بعبدا: قلقون من الذهاب إلى اختلاف وكسر فريق على حساب فريق وهذا لن يسهّل بداية العهد بل سيوصلنا إلى أزمة ونتمنى التفاهم على رئيس إصلاحي يشكّل فريقًا يتوافق مع خطاب القسم