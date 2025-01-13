بوصعب من قصر بعبدا: قلقون من الذهاب إلى اختلاف وكسر فريق على حساب فريق وهذا لن يسهّل بداية العهد بل سيوصلنا إلى أزمة ونتمنى التفاهم على رئيس إصلاحي يشكّل فريقًا يتوافق مع خطاب القسم

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