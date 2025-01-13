باسيل: التيار الوطني الحر اليوم بموقع مستقل لا حلفاء له ولا أعداء وأي كلام عن مقايضات حاولنا القيام بها أو حصص هو كلام غير صحيح

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