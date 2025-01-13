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الديوان الأميري: مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط والمبعوث الأميركي إلى المنطقة يبحثان تطورات وقف إطلاق النار في غزة مع أمير قطر

آخر الأخبار
2025-01-13 | 12:29
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الديوان الأميري: مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط والمبعوث الأميركي إلى المنطقة يبحثان تطورات وقف إطلاق النار في غزة مع أمير قطر
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الديوان الأميري: مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط والمبعوث الأميركي إلى المنطقة يبحثان تطورات وقف إطلاق النار في غزة مع أمير قطر

 
 
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