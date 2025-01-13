الديوان الأميري: مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط والمبعوث الأميركي إلى المنطقة يبحثان تطورات وقف إطلاق النار في غزة مع أمير قطر

10 قتلى على الأقل في انزلاقات أرضية في البرازيل

10 قتلى على الأقل في انزلاقات أرضية في البرازيل

عطية للـLBCI: من المرجح أن نسمي ميقاتي وهو متقدم بالنسبة إلينا حتى الآن لكن المعطيات لم تكتمل بعد