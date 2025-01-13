رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لـ "رويترز": سأوقع اتفاقية شراكة استراتيجية واتفاقية أمنية مع المملكة المتحدة خلال زيارة رسمية

النائب بلال الحشيمي للـLBCI: ليس جميعنا متجه نحو نواف سلام فليس جميعنا يعرفه ومن الضروري أن يكون هناك رئيس عاش معاناة الناس

النائب بلال الحشيمي للـLBCI: ليس جميعنا متجه نحو نواف سلام فليس جميعنا يعرفه ومن الضروري أن يكون هناك رئيس عاش معاناة الناس

يزبك للـLBCI: لا يمكن إستخدام الوسائل نفسها وانتظار نتائج أخرى والفرصة اليوم مفتوحة لكنها لن تكون متاحة طويلًا