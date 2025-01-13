باسيل لـ"عشرين 30":سمينا نواف سلام بسبب الصفات التي يتمتع بها ولتأمين التوافق من العدد الأكبر من النواب لإمكانية الوصول وهناك معرفة شخصية تجمعنا به وكنا قد طرحنا اسمه سابقا ومن الطبيعي أن نتواصل معه

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