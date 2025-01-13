باسيل لـ"عشرين 30": لا نية لتهميش الشيعة ولا غالب ولا مغلوب وفي انتخابات الرئاسة خسرنا ولم نقم بمشاكل ونحن نختلف مع خيارات سياسية للثنائي الشيعي ولكن لا خلاف لدينا مع الطائفة الشيعية وما يسري على فريق يسري على جميع الفرقاء

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