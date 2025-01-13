باسيل لـ"عشرين 30": بالخلفية التي أتى بها نواف سلام لا يمكن الحديث الا عن البرامج والنقاط الأساسية للحكومة هي قرار 1701 ووقف اطلاق النار وملف النازحين السوريين والملف الأصعب هو الموضوع الاصلاحي

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك