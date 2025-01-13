سامي الجميل لـ "عشرين 30": الجميع كان حريصا على توحيد الموقف ومنذ البداية كان الهدف توحيد موقف المعارضة وجميع الأشخاص الذين يرغبون بفتح صفحة جديدة في البلد وجميع الذين صوتوا لسلام تعاطوا بمسؤولية عالية

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