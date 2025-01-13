مارك ضول لـ"عشرين 30": نحن ممثلون بنواف سلام ونريد أن ندعم مساره ونحن قوة سياسية موجودة وخطاب القسم يمثل قوى التغيير وهذه الأفكار يمكن أن تنجح في البلد ونحن لا نطالب بحصص بل باعادة تفعيل المؤسسات وانا مع فصل النيابة عن الوزارة

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